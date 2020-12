Niektóre okręgi w Niemczech nie będą używały otrzymanych szczepionek przeciwko COVID-19 z powodu podejrzeń, że podczas ich transportu mogło dojść do przerwania łańcucha chłodniczego - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STRINGER /PAP/EPA

- Pojawiły się wątpliwości, czy łańcuch chłodniczy był utrzymany przez cały czas - powiedział agencji starosta okręgu Lichtenfels Christian Meissner.

- Według BioNTech (jeden z producentów preparatu - red.) z szczepionką "najprawdopodobniej wszystko jest w porządku", ale to "najprawdopodobniej" to za mało - podkreślił Meissner dodając, że zastrzyki z tej partii nie zostaną wykorzystane, by zapobiec zmniejszeniu zaufania opinii publicznej do akcji szczepień.

Administracja okręgu poinformowała w niedzielę, że pojawiły się wątpliwości dotyczące zachowania właściwej temperatury podczas transportu partii tysiąca dawek szczepionki, przeznaczonych do użycia w położonych w północnej Bawarii okręgach Lichtenfels, Koburgu, Kronach, Hof, Kulmbach, Bayreuth i Wunsiedel.