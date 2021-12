Niemcy: Lockdown dla niezaszczepionych. Rząd chce obowiązku szczepień

Jak poinformowała w czwartek odchodząca kanclerz Angela Merkel, niezaszczepieni przeciw COVID-19 nie będą mogli korzystać z restauracji, wchodzić do placówek kulturalnych, hoteli i ośrodków noclegowych czy miejsc wypoczynku takich jak baseny, spa czy aquaparki. Ponadto nie zrobią zakupów w sklepach, które oferują produkty inne niż potrzebne do "podstawowego" przeżycia - przekazało Euronews.

Decyzję o tych ograniczeniach podjęto na spotkaniu Merkel, jej następcy Olafa Scholza oraz szefów rządów 16 niemieckich państw związkowych. Ponadto zebrani zgodzili się, aby parlament zajął się projektem o obowiązku szczepień przeciw koronawirusowi, który miałby obowiązywać w RFN od lutego lub marca przyszłego roku. Pomysł ten popierają zarówno kanclerz kończąca kadencję, jak i przyszły przywódca państwa.

Siedmiu na dziesięciu Niemców jest w pełni zaszczepionych

Zdaniem Merkel "sytuacja w Niemczech jest poważna", a wprowadzane restrykcje to "akt narodowej solidarności". Jak dodała, wśród rządzących jest również zgoda m.in. na obligatoryjne noszenie maseczek w szkołach oraz ograniczenie prywatnych spotkań mieszkańców. Uznała również, że zarówno jej rząd, jak i gabinet Scholza, będą dążyć, aby do końca tego roku w RFN wykonano 30 mln szczepień.



Euronews podało, że niemal 70 proc. niemieckiej populacji jest w pełni zaszczepiona. Według dziennikarzy to "znacznie mniej" niż próg 75 proc., do którego dążą władze w Berlinie.



Ponad 73 tys. dziennych zakażeń w Niemczech

Niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI) podał w czwartek, że wartość nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu jednego tygodnia wynosi 439,2. W poniedziałek odnotowano szczytową wartość 452,4, a podczas dwóch kolejnych dni zapadalność wynosiła odpowiednio 452,2 i 442,9.



W ciągu poprzedniej doby urzędy zdrowia zgłosiły do RKI 73 209 nowych zakażeń, czyli o 2500 mniej niż tydzień temu. Ponadto odnotowano 388 nowych zgonów związanych z koronawirusem.



Niemcy znów zbliżają się do liczby miliona szczepień na Covid-19 dziennie - informuje telewizja ARD. Według danych RKI, w środę podano 987 046 dawek szczepionek, z czego 95 344 to pierwsze iniekcje, 69 005 - drugie, a 822 697 to szczepienia przypominające. Poprzedni rekord został ustanowiony 9 czerwca, kiedy podano 1,4 mln dawek.

W pełni zaszczepionych - do tego statusu nie jest jeszcze wymagane szczepienie przypominające - jest obecnie 68,7 procent populacji i 79,3 procent wszystkich dorosłych w wieku powyżej 18 lat.