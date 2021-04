Niemcy: Dzieci powyżej 12 lat będą szczepione przeciw COVID-19 najpóźniej w wakacje

​W Niemczech dzieci w wieku powyżej 12 lat będą szczepione przeciw COVID-19 najpóźniej podczas wakacji - poinformował minister zdrowia Jens Spahn. Szef BioNTech Ugur Sahin podkreślił, że preparat Pfizer/BioNTech może być zatwierdzony dla stosowania w tej grupie wiekowej najpóźniej w czerwcu.

Zdjęcie W Europie zachodniej najwięcej aktywnych przypadków koronawirusa jest we Francji. /AFP

- Liczę na szybkie zezwolenie Unii Europejskiej - powiedział Spahn podczas czwartkowej konferencji prasowej, zaznaczając, że młodzież powyżej 12. roku życia będzie szczepiona po zatwierdzeniu dla niej preparatów przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Założyciel i dyrektor generalny BioNTech Ugur Sahin powiedział tygodnikowi "Der Spiegel", że dane dotyczące testów klinicznych szczepionki u młodzieży w wieku 12-15 lat zostały już przekazane amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Pfizer i BioNTech starają się o rozszerzenie pozwolenia na stosowanie tej substancji na tę grupę wiekową w USA. Analogiczny wniosek dotyczący stosowania szczepionki w UE powinien wpłynąć do EMA w najbliższą środę - powiedział Sahin.

Według niego szczepionka może zostać do czerwca zatwierdzona dla młodzieży powyżej 12 lat i do jesieni dla wszystkich dzieci w wieku powyżej sześciu miesięcy.

Szczepienie dzieci i młodzieży sposobem do zatrzymania pandemii

Mający siedzibę w niemieckiej Moguncji BioNTech wraz z amerykańskim Pfizerem prowadzi od marca badania kliniczne swojej szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci w wieku od pół roku do 11 lat.

- Wstępne wyniki dla grupy wiekowej 5-11 lat mogą być dostępne w lipcu, dla młodszych dzieci we wrześniu. Ich ocena zajmie od czterech do sześciu tygodni - powiedział Sahin. Dodał, że po przeanalizowaniu danych zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie szczepionki do stosowania u wszystkich dzieci.

- Pandemię można zatrzymać tylko wtedy, gdy również dzieci i młodzież zostaną zaszczepione preparatem zatwierdzonym dla ich grupy wiekowej - podkreślił w rozmowie ze "Spieglem" prof. Joerg Doetsch, dyrektor Kliniki Medycyny Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Kolonii oraz prezes Niemieckiego Towarzystwa Pediatrii i Medycyny Młodzieży.

W Niemczech co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 20,5 mln osób - prawie jedna czwarta (24,7 proc.) wszystkich mieszkańców. Cały cykl szczepień przeszło ponad 6,1 mln (7,4 proc.) Niemców.

