Niemcy. 1800 osób zaszczepiono przeterminowaną szczepionką przeciw COVID-19

Oprac.: Karol Dejas Koronawirus z Chin

​Na początku roku w punkcie szczepień w Górnej Bawarii podano przeterminowane dawki szczepionki firmy BioNTech. Zepsuty preparat trafił do około 1800 osób. Zdaniem ekspertów nie ma powodów do obaw - informuje we wtorek portal stacji BR24.

Zdjęcie Podanie przeterminowanej szczepionki było związane z "ludzkim błędem" / Mauro Ujetto/NurPhoto / Getty Images