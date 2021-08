"W związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu Delta w ostatnich tygodniach, prezydent i pani Obama zdecydowali znacząco zmniejszyć skalę wydarzenia, ograniczając je tylko do rodziny i bliskich przyjaciół" - ogłosiła rzeczniczka Hannah Hankins w oświadczeniu.

Obama, który w środę kończy 60 lat, pierwotnie planował świętować jubileusz w towarzystwie niemal 500 gości w wartej prawie 12 mln dolarów nowej posiadłości na wyspie Martha's Vineyard w stanie Massachusetts. Według dziennika "New York Times", część spośród zaproszonych gości była już w drodze do nadmorskiego kurortu w chwili, kiedy gdy była głowa państwa odwołała imprezę.



Wśród spodziewanych na urodzinach osobistości byli m.in. aktor George Clooney i reżyser Steven Spielberg. Uroczystość miał uświetnić występ rockowego zespołu Pearl Jam.



Według "New York Timesa" Obamowie początkowo planowali imprezę pomimo pogarszającej się sytuacji sanitarnej w kraju, wymagając jednak od uczestników szczepienia przeciwko COVID-19 i poddania się testom. "Kiedy to było planowane, sytuacja była inna. A więc (teraz) odpowiedzieli na zmieniające się okoliczności" - powiedział dziennikowi były doradca prezydenta Obamy David Axelrod.



W USA notuje się obecnie średnio ponad 90 tys. nowych przypadków COVID-19 każdego dnia, co stanowi wzrost o 50 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia i ponad 100 proc. w stosunku do okresu sprzed dwóch tygodni. Do 411 wzrosła też średnia liczba zgonów. Odnotowano także znaczny wzrost hospitalizacji. Niemal wszystkie ciężkie przypadki dotyczą osób niezaszczepionych.