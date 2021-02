Naukowiec: Tym osobom wystarczy jedna dawka szczepionki

Ozdrowieńcy wciąż powinni zaszczepić się przeciwko koronawirusowi – eksperci nie mają co do tego wątpliwości. Czy jednak wystarczy im tylko jedna dawka preparatu? – zastanawia się "The New York Times".

Zdjęcie Czy ozdrowieńcom wystarczy tylko jedna dawka szczepionki? /SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP /AFP

Najnowsze badania wykazały, że u zaszczepionych pierwszą dawką preparatu ozdrowieńców, częściej niż u osób które nie zakaziły się koronawirusem, wystąpiły takie objawy COVID-19, jak zmęczenie, ból głowy, dreszcze, gorączka czy bóle mięśni i stawów. Jednocześnie u zaszczepionych ozdrowieńców notowano wyższy poziom przeciwciał.

Na podstawie wyników rzeczonych badań naukowcy uznali, że ozdrowieńców najprawdopodobniej wystarczy zaszczepić tylko jedną dawką preparatu.

- Wydaje się, że jedno szczepienie będzie wystarczające. Te osoby nie tylko unikną niedogodności związanych z kolejnym zaszczepieniem, ale też zaoszczędzone zostaną dawki leku - powiedział wirusolog Florian Krammer z nowojorskiej Szkoły Medycznej Mount Sinai.

Do podobnych wniosków doszli naukowcy, którzy przebadali 59 medyków, z których 42 zakaziło się koronawirusem (objawowo i bezobjawowo). O ile badacze nie skupili się na powikłaniach poszczepiennych, to wskazali na wysoki poziom przeciwciał u ozdrowieńców już po pierwszym szczepieniu. Był on porównywalny do poziomu, który odnotowano u zdrowych osób zaszczepionych drugą dawką. Dodatkowo, poziom przeciwciał w zupełności wystarczył, by uniemożliwić wirusowi infekcję organizmu.

W efekcie naukowcy uznali, że ozdrowieńcy powinni zostać przesunięci w dół listy osób oczekujących na szczepienia. Dzięki temu cały system będzie skuteczniejszy - konkludują.

Jednak immunolog Edward John Wherry z Uniwersytetu Pensylwanii wskazuje na nieprzekonujący punkt badań. Jak argumentuje, osoby z lekkimi objawami koronawirusa wytwarzają niższy poziom przeciwciał i z tego powodu pojedyncza dawka szczepionki może nie zadziałać przeciwko bardziej zjadliwym wariantom wirusa. Według eksperta problemem może być również identyfikacja osób, które są ozdrowieńcami.