Naukowcy ze Szwecji: COVID-19 można leczyć leczyć łatwo dostępnym związkiem

Według szwedzkich naukowców tlenek azotu może zwalczać COVID-19, podobnie jak pomagał w przypadku SARS w 2003 roku. - Zanim będziemy dysponowali działającą szczepionką, mamy nadzieję, że inhalacje tlenkiem azotu będą skuteczną formą leczenia - mówi prof. Ake Lundkvist.

Zdjęcie Tlenek azotu może zwalczać chorobę, podobnie jak pomagał w przypadku SARS /Jakub Kamiński /East News

Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali na łamach pisma "Redox Biology" donoszą, że zakażenie SARS-Cov2 można prawdopodobnie leczyć łatwo dostępnym, prostym związkiem - tlenkiem azotu (NO). To substancja, która naturalnie powstaje w organizmie. Działa jak hormon kontrolujący pracę różnych organów - m.in. oddziałuje na ciśnienie i przepływ krwi.

Reklama

- Według naszej wiedzy tlenek azotu to jedyna substancja, która jak dotąd wykazała działanie przeciwko SARS-Cov2 - - mówi główny autor publikacji prof. Ake Lundkvist.

Jak wyjaśniają badacze, ze względu na brak skutecznego leku, terapia choroby opiera się obecnie głównie na łagodzeniu objawów. Tlenek azotu ma jednak działać dwojako.

Po pierwsze podawany w niskich dawkach do płuc może poprawić nasycenie krwi tlenem. Taka terapia skutecznie działała w przypadku SARS. To wynik zmniejszenia stanów zapalnych w płucach. Po drugie NO działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo.

Nowe badanie pokazało, że związek niszczy także wirusa SARS-Cov2.

- Zanim będziemy dysponowali działającą szczepionką, mamy nadzieję, że inhalacje z NO będą skuteczną formą leczenia. Duże znaczenie dla rezultatów może mieć przy tym dawka oraz czas rozpoczęcia terapii. Trzeba to sprawdzić najszybciej, jak się tylko da - podkreśla prof. Lundkvist.