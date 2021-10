Naukowcy stworzyli niezakaźną wersję SARS-CoV2. Wśród badaczy laureat Nagrody Nobla

Koronawirus z Chin

Naukowcy z Rockefeller University stworzyli wersję SARS-CoV2, niezdolną do wywołania choroby. Replika ma być wykorzystywana do badań wariantów koronawirusa czy testowania leków. Zdaniem naukowców takiego wirusa można porównać do "samochodu wyścigowego bez kół". W zespole badawczym znalazł się laureat Nagrdy Nobla prof. Charles M. Rice.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / ANADOLU AGENCY / Getty Images