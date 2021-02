Naukowcy: Brytyjski wariant koronawirusa mutuje jeszcze bardziej

Brytyjski wariant koronawirusa mutuje jeszcze bardziej i upodabnia się do wariantów południowoafrykańskiego i brazylijskiego - poinformowali brytyjscy naukowcy. Jak podkreślili, potencjalnie czyni go to bardziej odpornym na stworzone dotychczas szczepionki.

W niektórych próbkach wirusa przeprowadzone testy wykazały mutację oznaczoną symbolem E484K, która już wcześniej została zaobserwowana w wariantach południowoafrykańskim i brazylijskim. Są to jednak sporadyczne przypadki. Eksperci rządowej agencji Public Health England w 214 159 przebadanych próbkach znaleźli jedynie 11 przypadków brytyjskiego wariantu z mutacją E484K.

Niepokojące odkrycie

Cytowany przez BBC dr Julian Tang, wirusolog z Uniwersytetu w Leicester, określił to odkrycie jako "niepokojące, choć niezupełnie nieoczekiwane". Powiedział, że ważne jest, aby ludzie przestrzegali zasad lockdownu, by ograniczyć możliwości wirusa do dalszej mutacji.

- W przeciwnym razie wirus może nie tylko nadal się rozprzestrzeniać, ale również ewoluować - wskazał.

Mutacja E484K

Według badań naukowych obecność mutacji E484K zwiększa odporność koronawirusa, a to powoduje, że jest on także bardziej odporny na szczepionki.

Wstępne wyniki badań uzyskane przez firmę Moderna sugerują, że jej szczepionka jest nadal skuteczna przeciwko wariantom z tą mutacją - chociaż odpowiedź immunologiczna organizmu może nie być tak silna lub długotrwała. Z kolei dane na temat skuteczności produktów dwóch innych producentów - Novavax i Janssen - pokazały, że w RPA była ona znacznie niższa w Wielkiej Brytanii i USA. Zarazem jednak naukowcy wskazują, że dostosowanie istniejących szczepionek do nowych wariantów wirusa będzie dość proste i szybkie, bo tak samo dzieje się co roku z nowymi wariantami grypy.

