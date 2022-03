WHO podała, że liczba zakażeń koronawirusem na świecie wzrosła o 8 proc. tydzień do tygodnia. A to dopiero początek nowej fali infekcji - przewidują eksperci.

O jakiej skali mówimy? W ostatnich dniach na świecie notuje się ponad dwa miliony dobowych zakażeń.

- Wzrost zakażeń wystąpił pomimo redukcji liczby testów w części krajów, co oznacza, że widzimy tylko wierzchołek góry lodowej - ocenia szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

BA.2 nie powoduje presji na szpitale

Wszystko za sprawą podwariantu Omikronu BA.2, który - jak czytamy w "Daily Mail" - jest o 30 proc. bardziej zakaźny w stosunku do wariantu BA.1, ale jednocześnie tak samo łagodny. I na tę cechę wskazują rządy kolejnych państw, luzując obostrzenia czy wręcz ogłaszając schyłek pandemii.

Reklama

- Rzeczywiście zaczynamy traktować koronawirusa jako jedną z wielu chorób, które wokół nas istnieją i są pod kontrolą - mówił w czwartek Adam Niedzielski w Radiu Plus i wskazywał na narzędzia, które zyskaliśmy do walki z COVID-19, przede wszystkim szczepienia, a niebawem szeroko dostępne leki.

- Cały czas mamy malejącą liczbę hospitalizacji z powodu COVID-19 w Polsce - zwracał uwagę.

Ładowanie...

Niebawem ściągamy maseczki

Przypomnijmy, że Adam Niedzielski zarekomendował premierowi, by od 1 kwietnia znieść obowiązek noszenia maseczek, kwarantanny i izolacji.

Tymczasem nowa fala światowych zakażeń przybierze na sile, gdy trend związany z wariantem BA.2 dotrze do Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie liczba dobowych infekcji spada. Eksperci spodziewają się nowej, opóźnionej w stosunku do Europy fali zakażeń również tam. Obecnie BA.2 stanowi 23 proc. zakażeń w tym kraju.

Zdjęcie Opieka nad pacjentem we francuskim szpitalu; zdj. ilustracyjne / AFP