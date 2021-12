- Mamy teraz dwie epidemie, jedna na drugiej - ocenił Chris Whitty. Jak wyjaśnił, liczba zakażeń wariantem Delta pozostaje "wysoka, ale stabilna", natomiast liczba zakażeń wariantem Delta "gwałtownie rośnie".

- Nie spotykaj się z ludźmi, z którymi nie musisz - zaapelował do rodaków naczelny lekarz Anglii. Skrytykował pomysły organizowania przyjęć firmowych w tym trudnym czasie.

Kolejne rekordy bardzo prawdopodobne

Whitty przyznał, że po tym, jak na Wyspach odnotowano ponad 78 tys. dobowych zakażeń, pobicie kolejnych rekordów jest "realistyczne".

Jednocześnie średnia dobowa liczba zgonów utrzymuje się na poziomie 115.

Brytyjski premier Boris Johnson namawia rodaków do przyjmowania dawki przypominającej. Zaapelował też do nastolatków, by zaszczepili się drugą dawką jeszcze przed przerwą świąteczną.

Największe zagrożenie od początku pandemii?

Zarządzający NHS - państwowym systemem ochrony zdrowia - alarmują, że coraz więcej medyków zaczyna chorować na COVID-19 w ostatnim czasie.

Z kolei Jenny Harries z Agencji Zdrowia Publicznego ostrzegła, że rozprzestrzenianie się wariantu Omikron to "prawdopodobnie największe zagrożenie od początku pandemii" ze względu na spodziewaną ogromną liczbę przypadków zakażeń.