Wyjaśnił, że "stawianie diagnoz w sprawie wariantu Omikron to rola specjalistów", natomiast "rolą rządu jest słuchać ich głosu a decyzje podejmować z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu obywateli". "Musimy być realistami. Czeka nas ciężki test - nie tylko państwo i system ochrony zdrowia, ale też całe społeczeństwo" - zaznaczył szef rządu.



Podkreślił, że "najważniejsze w tej chwili to niedopuszczenie do przeciążenia systemu ochrony zdrowia". Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu, wraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, przedstawił założenia rządowej strategii walki na nachodzące tygodnie.



- Poza dalszym rozwojem programu szczepień, to przede wszystkim zwiększenie dostępności testów na COVID-19, abyśmy mieli jak największą kontrolę nad sytuacją epidemiczną - powiedział premier.

Zaznaczył, że rząd "będzie jednocześnie wzmacniał opiekę ambulatoryjną, czyli skierowaną do pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po jej przebyciu". - To opieka dla pacjentów, których leczenie nie wymaga hospitalizacji - wyjaśnił.

Premier zapowiedział, że zostanie zwiększona baza dla leczenia szpitalnego. - Będziemy zwiększać bazę łóżek i respiratorów - powiedział.

- Bez szczepień i bez elementarnej dyscypliny społecznej powstrzymanie pandemii może być bardzo trudne - dodał.

"Nauka zdalna najwłaściwszym rozwiązaniem"

Morawiecki odniósł się także do wprowadzenia nauki zdalnej dla części uczniów. Wyjaśnił, że było to podyktowane chęcią uniknięcia czarnego scenariusza i ochrony służby zdrowia przed przeciążeniem. Szef rządu przyznał, że nie jest to sytuacja korzystna z punktu widzenia rozwoju dzieci, ale - jak stwierdził - w obecnej sytuacji pandemii to najwłaściwsze rozwiązanie.

- Jeżeli nie dokonamy żadnego ruchu wyprzedzającego, nie mamy co liczyć, że fala Omikrona dotknie nas mniej - zaznaczył szef rządu.

Premier odniósł się także do spotkania strony rządowej z przedstawicielami opozycji ws. dalszej strategii walki z COVID-19. - Wokół spraw najwyższej wagi prowadzimy otwartą debatę. Zależy nam na tym, żeby brali w niej udział przedstawiciele możliwie największej liczby stronnictw i środowisk - oświadczył Morawiecki.

- Rząd i koalicja rządząca zaprosiła opozycję do współpracy ws. wymagających szerokich konsultacji i porozumienia ponad podziałami politycznymi. W każdym demokratycznym porządku opozycja jest ważną częścią systemu politycznego, mającą do odegrania ważną rolę, wpływ na politykę rządzących - zaznaczył premier.

