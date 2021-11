Jak poinformowała EMA, "Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) EMA wydał zalecenia dotyczące stosowania leku Lagevrio (znanego również jako molnupirawir) w leczeniu COVID-19". Agencja podała, że "lek ten, który nie jest obecnie dopuszczony do obrotu w UE, może być stosowany w leczeniu dorosłych z COVID-19, którzy nie wymagają podawania dodatkowego tlenu i są w grupie podwyższonego ryzyka".

EMA wytłumaczyła, że molnupiravir "należy podać jak najszybciej po rozpoznaniu infekcji koronawirusem i w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów". Lek dostępny w postaci kapsułek będzie należało przyjmować dwa razy dziennie przez pięć dni. Jak dodała Agencja, najczęstsze działania niepożądane molnupirawiru to biegunka, nudności, zawroty i bóle głowy.

Czym jest molnupiravir? Wiadomo, jak działa lek na COVID-19

Molnupirawir to doustny lek przeciwwirusowy, który - poprzez zwiększenie liczby mutacji w materiale genetycznym wirusa - zmniejsza jego zdolność do namnażania się w organizmie. Równolegle EMA prowadzi przegląd etapowy tego specyfiku przed ewentualnym złożeniem przez producenta wniosku o dopuszczenie go do obrotu w całej UE.

Tydzień temu rzecznik polskiego resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował, że pacjenci, którym będzie podawany lek molnupiravir, są "ściśle wskazani". - Będą to chorzy z wysokim ryzykiem dość tragicznego przebiegu COVID-19 - powiedział, przypominając, że jest to lek o wysokiej skuteczności "nawet rzędu powyżej 50 proc".



EMA sprawdza także inne leki

Również w piątek EMA poinformowała o rozpoczęciu procesu oceny doustnego leku Paxlovid wyprodukowanego przez amerykański koncern Pfizer. Europejska Agencja Leków dopuściła do tej pory na rynek europejski trzy leki na COVID-19. Pierwszy - Veklury, który zaburza produkcję wirusowego RNA - w lipcu 2020 r. Dwa kolejne - Ronapreve i Regkirona, oparte na przeciwciałach monoklonalnych - 11 listopada br.

Cztery kolejne leki czekają na dopuszczenie przez EMA do obrotu. Dwa z nich to przeciwciała monoklonalne (RoActemra i Xevudy), a dwa pozostałe (Olumiant i Kineret) to immunosupresanty. Ponadto Agencja prowadzi przegląd etapowy jeszcze dwóch leków: wspomnianego doustnego molnupirawru i przeciwciała monoklonalnego Evusheld.