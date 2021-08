Media: Wariant Delta i gwałtowny wzrost zachorowań wśród dzieci. Co ze szczepieniami?

Koronawirus z Chin Szczepienia a wariant Delta. Nowe badania: Spada skuteczność

Gazeta powołuje się na dane Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej. Według nich między 5 i 12 sierpnia na COVID-19 zachorowało w USA ponad 120 tys. dzieci. Potwierdzono co najmniej siedem zgonów.

Szczepienia dzieci a wariant Delta

AAP rozpoczęła już działania na rzecz obniżenia minimalnego wieku pozwalającego na zaszczepienie przeciw COVID-19. Zgodę musi jednak wyrazić Agencja Żywności Leków. Obecnie dolna granica wynosi 12 lat.

Europejskie kraje również biorą pod uwagę obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do szczepień przeciwko koronawirusowi. We Francji i Belgii wynosi on 12 lat, z kolei w Wielkiej Brytanii 16 lat. Brytyjskie władze zamierzają objąć programem szczepień dzieci w podstawówkach.

O wzmocnieniu ochrony najmłodszych myśli też Izrael. Tamtejsza telewizja poinformowała, że izraelskie ministerstwo zdrowia zamierza rozszerzyć podawanie trzeciej - przypominającej dawki szczepionki na koronawirusa. Od jesieni trzecią iniekcję preparatem przeciw COVID-19 mieliby otrzymywać wszyscy powyżej 12. roku życia.

Dotychczas w Izraelu dodatkową dozę preparatu otrzymało 12 proc. mieszkańców.

Wariant Delta. Czy szczepienia są skuteczne?

Jednocześnie docierają do nas kolejne wyniki badań sprawdzające skuteczność szczepionek w walce z wariantem Delta.



Jak dowodzą brytyjscy naukowcy, w obliczu wariantu Delta spadła skuteczność szczepień przeciw COVID-19.



Według najnowszych badań, w których wzięto pod uwagę szczepionki Pfizera i AstraZeneki, poziom ochrony przed zakażeniem koronawirusem zmniejszył się odpowiednio do 75 proc. i 61 proc.

Wcześniejsze badania mówiły, że preparaty Pfizera i AstraZeneki po upływie dwóch tygodni wykazują skuteczność na poziomie 85 i 65 proc.



Szczepienia chronią przed powikłaniami przy wariancie Delta

Okazuje się też, że na zakażenie wywoływane przez wariant Delta bardziej narażone są również osoby zaszczepione - choć w mniejszym stopniu niż ci, którzy się nie zaszczepili.

Stwierdzono, że wiremia, czyli ilość wirusów w organizmie zaatakowanej osoby, nawet po dwóch dawkach może być podobna, jak u osób niezaszczepionych.

Nie zmienia to jednak faktu, że osoby zaszczepione są lepiej chronione przed powikłaniami COVID-19.

