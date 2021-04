Media: Niejasności wokół Sputnika V na Słowacji. To inne szczepionki niż opisane przez "Lancet"

Portal słowackiej gazety "DennikN" dotarł do raportu Państwowego Urzędu Kontroli Leków (SUKL) i Ministerstwa Zdrowia, według którego znajdujące się na Słowacji szczepionki Sputnik V nie są identyczne z opisywanymi przez naukowe pismo "Lancet". Nie podjęto decyzji o ich użyciu.

Zdjęcie Rosyjski Sputnik V, zdjęcie ilustracyjne /APP/NurPhoto /Getty Images

Faktu istnienie raportu i jego treści nie potwierdziły SUKL i ministerstwo zdrowia. Według informacji portalu rosyjska szczepionka, którą na Słowację sprowadził ówczesny premier Igor Matovicz, przeszła badania w laboratoriach SUKL, ale na ich podstawie nie można definitywnie zdecydować o użyciu preparatu, który nie ma akceptacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). Podjęcie decyzji uniemożliwia brak dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących samej produkcji i bezpieczeństwa rosyjskiego Sputnika V.

Według portalu w raporcie ma być stwierdzenie, że szczepionka z Rosji, którą sprowadził Matovicz i którą badano w SUKL oraz w Centrum Biomedycyny Słowackiej Akademii Nauk, nie jest identyczna z opisaną w lutym 2021 r. w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Lancet".

Badane próbki mają się także różnić od rosyjskich szczepionek podawanych w innych krajach. W Unii Europejskiej Sputnik podawany jest na Węgrzech. Słowacja sprowadziła 1 marca bieżącego roku partię 200 tys. sztuk szczepionek z zamówionych dwóch milionów. Władze słowackie nie potwierdziły przyjęcia kolejnych dostaw rosyjskiej szczepionki.

Jej sprowadzenie na Słowację realizowane było w trybie tajnym, co wpłynęło na stosunki między partiami partii koalicji rządowej, doprowadziło do kryzysu między nimi i ostatecznie do rekonstrukcji gabinetu. Nowym premierem został dotychczasowy minister finansów Eduard Heger, a były premier objął jego resort. W rządzie nie ma także Marka Krajcziego, który był ministrem zdrowia i wydał zgodę na wykorzystanie rosyjskiej szczepionki, uzależniając je od wyników badań SUKL.