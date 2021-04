Otwarte galerie handlowe i restauracje, koniec z obowiązkiem noszenia maseczek na świeżym powietrzu oraz powrót uczniów do szkół - to niektóre zmiany dot. obostrzeń, które w środę ogłosili rządzący. Co się zmieni w ciągu najbliższych tygodni? Przedstawiamy punkt po punkcie.

Reklama

Zdjęcie Harmonogram znoszenia obostrzeń /Polsat News





Od 1 maja możliwa będzie aktywność sportowa na świeżym powietrzu z zachowaniem limitu 50 osób.

4 maja - zachowując reżim sanitarny - otwarte zostaną galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe.

Po przerwie majowej do szkół wrócą uczniowie klas I-III.





Po majówce otwarte zostaną także muzea i galerie sztuki.

8 maja swoją działalność będą mogły wznowić hotele.



Koronawirus w Polsce Ile zajętych łóżek, ile zajętych respiratorów? Dane Ministerstwa Zdrowia z 28 kwietnia

15 maja otwarte zostaną restauracje i kawiarnie, które będą mogły przyjmować klientów w ogródkach na świeżym powietrzu.





15 maja dzieci z klas IV-VIII i uczniowie szkół średnich wrócą do szkół w trybie hybrydowym.

Będzie możliwe wtedy także organizowanie imprez okolicznościowych na zewnątrz, zachowując limit do 25 osób.

Od 15 maja zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.





29 maja uczniowie wszystkich klas wrócą do szkół w trybie stacjonarnym, a restauracje będą mogły przyjmować gości wewnątrz lokali, zachowując reżim sanitarny.





Również 29 maja nastąpi zwiększenie limitu uczestników imprez okolicznościowych do 50 osób. Otwarte zostaną także siłownie i kluby fitness.