Łukaszenka twierdzi, że drugi raz przeszedł COVID-19. "Omikron jak grypa"

Oprac.: Małgorzata Przepióra Koronawirus z Chin

- Widzimy, że ten Omikron to zupełnie inny wirus. Możliwe, podejrzewam, że przeszliśmy już do zwykłej grypy. Mówię to jako człowiek, który drugi raz przechorował. Tym razem już na ten Omikron - mówił w czwartek ​Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z delegacją z rosyjskiej Tuwy.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka / Laski Diffusion / East News