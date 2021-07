Sobota jest w 80 miastach i miejscowościach we Włoszech dniem protestów przeciwko wprowadzeniu obowiązku tzw. zielonych przepustek (Green Pass), wydawanych na podstawie zaświadczeń o zaszczepieniu, wyleczeniu z COVID-19 lub negatywnego wyniku testu. Protesty, także z udziałem antyszczepionkowców, zorganizowano pod hasłem: "Green Pass to niewolnictwo".

Rząd Mario Draghiego postanowił w czwartek, że od 6 sierpnia przepustka ta uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki, term i salonów gry.

Szef włoskiej dyplomacji podkreślił w mediach społecznościowych: "Wiele w tych dniach mówi się o wolności. A robi się to w sposób instrumentalnie wykorzystywany". Luigi Di Maio podkreślił, że szczepienia pozwalają uniknąć narażenia na ryzyko najbliższych osób.

Polityk przypomniał, że do tej pory we Włoszech wykonano 65 milionów szczepień, a zakończyło je około 30 mln osób, czyli 54 procent ludności.

Di Maio zwrócił następnie uwagę na to, że tylko w piątek, a więc po decyzji rządu, na szczepienia zapisało się ćwierć miliona osób.

"To piękny sygnał ze strony Włochów, którzy zawsze wspaniale reagowali podczas walki z pandemią" - dodał szef MSZ. Wyraził przekonanie, że szczepionka to "jedyne antidotum, które pozwoli powrócić do normalnego życia".