Lombardia: Zapukają do drzwi 450 tys. niezaszczepionych

Koronawirus z Chin

W Lombardii - włoskim regionie najbardziej dotkniętym podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 - od drzwi do drzwi będą chodzić wysłannicy władz sanitarnych. Ich celem jest przekonanie 450 tysięcy niezaszczepionych dotąd osób w wieku powyżej 60 lat, by to zrobiły.

Zdjęcie Miasteczko Vertova we włoskiej Lombardii / MIGUEL MEDINA / AFP