Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w telewizyjnym orędziu do narodu wprowadzenie lockdownu na terenie całego kraju. Nowe obostrzenia sanitarne będą obowiązywały od 3 kwietnia do 2 maja.

Zdjęcie Prezydent Francji Emmanuel Macron /LUDOVIC MARIN/AFP /East News

- Obostrzenia do tej pory obowiązujące w 19 ze 101 departamentów Francji będą obowiązywały w całym kraju - poinformował prezydent.

Zamknięte sklepy, z wyjątkiem tych sprzedających produkty pierwszej potrzeby, praca zdalna tam, gdzie to możliwe, zakaz przemieszczania się między departamentami oraz nakaz pozostawania w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania to główne obostrzenia, które 3 kwietnia wejdą w życie we Francji.

Szkoły będą funkcjonować w trybie zdalnym w pierwszym tygodniu kwietnia, a następnie na terenie całego kraju wprowadzone będą dwutygodniowe ferie wiosenne.

