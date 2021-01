Lockdown w Niemczech zostanie przedłużony do 31 stycznia z powodu utrzymującej się wysokiej liczby zakażeń koronawirusem. Rząd federalny i rządy krajów związkowych zgodziły się na to podczas obrad we wtorek w Berlinie. Zostaną też wprowadzone nowe obostrzenia, m.in. dotyczące zasad kontaktów.

Zdjęcie Angela Merkel po obradach rządów federalnego i krajów związkowych / Andreas Gora /PAP/EPA

Kanclerz i premierzy dyskutowali o środkach powstrzymania pandemii koronawirusa w obliczu ciągle bardzo złej sytuacji pandemicznej w Niemczech. W ubiegłym tygodniu dobowa liczba zachorowań na COVID-19 w Niemczech przekroczyła 30 tys.

Reklama

Rząd federalny i rządy landów zgodziły się, że w okręgach o dużej liczbie zakażeń koronawirusem zasięg przemieszczania się mieszkańców powinien być ograniczony do 15 kilometrów wokół miejsca zamieszkania. Powinno to dotyczyć powiatów, w których w ciągu siedmiu dni występowało ponad 200 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Ograniczenia dotyczące kontaktów zostaną rozszerzone. Dotąd spotykać się mogli członkowie jednego gospodarstwa domowego z członkami jednego innego gospodarstwa domowego, maksymalnie pięć osób. Teraz będzie to jedno gospodarstwo domowe plus jedna osoba.

Szkoły pozostaną zamknięte do końca stycznia.

- W obecnej chwili musimy być wyjątkowo ostrożni. Znaleźliśmy się w nowej, nadzwyczajnej sytuacji - oświadczyła kanclerz Angela Merkel.

O szczegółach obostrzeń informuje korespondent Polsat News w Niemczech Tomasz S. Lejman.