Lockdown w Holandii. "Omikron nas atakuje"

- Od jutra Holandia ponownie wejdzie w ogólnokrajowy lockdown - poinformował w sobotę premier Rutte, cytowany przez agencję Reutera. Jak podkreślił, "to działanie nieuniknione z powodu piątej fali koronawirusa wywołanej przez wariant Omikron, który nas atakuje".

Szef rządu zaznaczył, że nowe przepisy opierają się na wprowadzonych już ograniczeniach, które zakładają zamknięcie barów, restauracji, kin oraz teatrów o 17:00.

Omikron w Holandii

Liczba zakażonych wariantem Omikron wzrosła w ciągu kilku dni w Amsterdamie dziesięciokrotnie. W poniedziałek zakażonych tą odmianą koronawirusa było 2,5 proc. wszystkich zakażonych osób, a w czwartek już 25 proc. - poinformowano w piątek.

Nowa mutacja COVID-19 coraz szybciej rozprzestrzenia się w stolicy Niderlandów. "Niestety, to co obserwujemy w Amsterdamie czeka nas w reszcie kraju" - powiedział wirusolog Menno de Jong w programie telewizji publicznej "EenVandaag".

Zdaniem członka zespołu zarządzania epidemią (OMT) dynamika zakażeń Omikronem w Holandii jest tak samo wysoka jak w Wielkiej Brytanii i to mimo obowiązujących obostrzeń.

Jednocześnie z badań przeprowadzonych dla "EenVandaag" wynika, że jedna trzecia respondentów będzie świętować Boże Narodzenie z więcej niż czterema osobami. Obecny limit wynosi właśnie cztery osoby na gospodarstwo domowe.

Dodatkowo ponad połowa badanych deklaruje, że nie zamierza wcześniej przeprowadzać testów na obecność wirusa. "To szczególnie niepokojące, bowiem wiadomo, że Omikron jest szczególnie zaraźliwy a szczepionka jest mniej skuteczna przeciwko temu wariantowi" - twierdzi De Jong.