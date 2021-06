Lockdown w Australii. Połowa obywateli w domach

Niemal połowa ludności Australii jest objęta lockdownem w sytuacji, gdy wiele stanów i terytoriów walczy z coraz większą liczbą zakażeń koronawirusem - podał australijski portal News.com. Dziesiątki tysięcy Australijczyków wciąż uwięzionych jest za granicą z powodu pandemii.

Kolejne lockdowny w Australii

We wtorek o godz. 18 czasu lokalnego rozpoczyna się trzydniowy lockdown w regionie Południowo-Wschodnie Queensland, w mieście Townsville i na grupie wysp Palm Island w stanie Queensland. Tereny te dołączą do metropolitalnego Greater Sydney w Nowej Południowej Australii, obszaru Greater Darwin na Terytorium Północnym oraz regionów Perth i Peel w Australii Zachodniej objętych surowymi restrykcjami. Dwa tygodnie surowej kwarantanny dla mieszkańców Sydney i jego okolic ogłoszono trzy dni temu, ponieważ - zdaniem władz - zbyt szybko rozprzestrzenia się tam wariant Delta koronawirusa. W regionie wykryto 80 nowych zakażeń. Decyzję o kolejnym lockdownie podjęła premier stanu we współpracy m.in. z lokalnym resortem zdrowia.



W związku z rosnącymi obawami o sytuację epidemiologiczną łączącą się z rozprzestrzenianiem COVID-19 w Australii, ponad 12 milionów mieszkańców tego liczącego ponad 25 mln ludzi kraju żyje obecnie pod nakazem pozostania w domu.



Australia: Kolejny lockdown w Sydney. Szerzy się tam Delta



W kraju narasta chaos. Lockdownem objęci zostali m.in. górnicy, którzy utknęli w surowych warunkach na Terytorium Północnym. Pracownicy kompanii wydobywczych grożą zamieszkami, skarżąc się, że są głodni i spragnieni - podaje portal. Górnicy twierdzą, że mają ponad 18-godzinne przerwy między posiłkami. Z kolei z innych informacji wynika, że pracownicy nie mieli od soboty dostawy wody.



Jak informuje portal 9news, według najnowszych danych rządowych ponad 34 tys. Australijczyków na całym świecie pozostaje uwięzionych za granicą z powodu pandemii i nie może wrócić do kraju wskutek rozporządzeń związanych z koronawirusem. Spośród nich 10,4 tys. czeka na powrót do domów w Indiach, gdzie codziennie odnotowuje się 50 tys. przypadków infekcji koronawirusem.



142 specjalne samoloty dla uwięzionych

W kwietniu, kiedy Indie ogarnęła druga fala zachorowań, 9 tys. Australijczyków przebywających w tym kraju zgłosiło władzom chęć powrotu. Od początku pandemii, kiedy Australia zamknęła swoje granice, MSZ pomógł wrócić do kraju 48,7 tys. obywatelom. W tym ponad 21 tys. osób wróciło 142 lotami zapewnionymi przez australijskie władze.



We wtorek w Nowej Południowej Walii odnotowano 18 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a w Queenslandzie i Terytorium Północnym - po dwie infekcje.