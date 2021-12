Litwa: Posłowie wejdą do Sejmu tylko z paszportem covidowym

Od stycznia posłowie będą mogli wejść do parlamentu Litwy tylko za okazaniem paszportu covidowego. Do tej pory obowiązek ten dotyczył tylko pracowników Sejmu, gości i dziennikarzy. Kierownictwo parlamentu nie mogło jednak ograniczyć deputowanym dostępu do ich miejsca pracy.

Zdjęcie Litewski parlament / Petras Malukas / AFP / AFP