Litwa ponownie wprowadziła od poniedziałku kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski. Można jej uniknąć, jeśli będzie się miało ze sobą ważny negatywny wynik testu na COVID-19.

Zdjęcie Ulice Wilna /Paulius Peleckis/Anadolu Agency /Getty Images

Wymóg 10-dniowej samoizolacji po przyjeździe na Litwę wynika z tego, że Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na swoich mapach oznaczyło Polskę na szaro. Kolorem tym objęte są państwa, które nie przekazują danych o zakażeniach lub w ciągu ostatnich dni przeprowadzały maksymalnie 300 testów na 100 tys. mieszkańców.

W przypadku Polski zmienił się adres strony internetowej, z której pobierane są dane do publikacji. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób jeszcze w piątek podało na Twitterze, że jest w ścisłym kontakcie z polskimi władzami i wspólnie pracuje nad szybkim rozwiązaniem tej "niefortunnej sytuacji", co ma znaleźć odzwierciedlenie przy kolejnej aktualizacji map.

Tymczasem kwarantannę na Litwie można obejść, posiadając ze sobą negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Trzeba go wykonać 48 godzin przed przyjazdem do tego kraju. Test można też wykonać już na miejscu, ale do momentu uzyskania negatywnego wyniku trzeba poddać się samoizolacji.

Wszystkie osoby wjeżdżające na Litwę z państw podwyższonego ryzyka muszą zarejestrować się na stronie litewskiego Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego.

Litwini listę krajów, z których po przyjeździe należy poddać się kwarantannie, aktualizują co piątek.

