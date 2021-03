W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 965 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce - to wzrost o 16 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia. Odnotowano także 48 zgonów. Liczba przypadków aktywnych, czyli obecnie zakażonych Polaków, wzrosła do 391 601. Co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało w naszym kraju 3 889 970 osób.

Reklama

Zdjęcie Walka z koronawirusem w szpitalu w Bochni / Omar Marques /Getty Images

Przypomnijmy, że dzień wcześniej resort zdrowia informował o 29 253 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 131 zgonach. Z kolei w poprzedni poniedziałek odnotowano 14 578 zakażeń i 65 zgonów.

Sytuacja w poszczególnych województwach

Reklama

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (2834 zakażeń), śląskiego (2694), dolnośląskiego (1887), wielkopolskiego (1534), małopolskiego (1525), pomorskiego (1007), łódzkiego (929), zachodniopomorskiego (643), kujawsko-pomorskiego (642), podkarpackiego (614), lubuskiego (589), świętokrzyskiego (585), opolskiego (448), lubelskiego (373), warmińsko-mazurskiego (249), podlaskiego (181).



231 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - wyjaśnia MZ.



Ładowanie...

Hospitalizacje

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w poniedziałek zajętych jest 29 920 łóżek "covidowych" i 2 985 respiratorów. W ciągu doby liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 zwiększyła się o 849, a liczba zajętych respiratorów o 91. Czytaj więcej na ten temat.

Ładowanie...

Na kwarantannie przebywa obecnie 423 889 Polaków.

Szczepienia

Od początku Narodowego Programu Szczepień wykonano 5 882 581 iniekcji. Pierwszą dawkę preparatu otrzymało 3 889 970 Polaków. Drugą zaszczepiono 1 992 611.

Dobowa liczba szczepień tym razem wyniosła 31 713.

Ładowanie...

Ładowanie...

Ile testów w ciągu doby?

Jak wynika z danych resortu zdrowia, w ciągu doby wykonano 54 792 testów na koronawirusa. 31 proc. z nich dało wynik pozytywny.



Bilans epidemii w Polsce

Łącznie, od wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce odnotowano 2 267 964 zakażeń, z czego 1 824 431 osób wyzdrowiało a 51 932 zmarły.