Za projekt odpowiadali naukowcy z kalifornijskiego instytutu badawczego Scripps Research. W sumie przebadano 12 tys. różnych preparatów opisanych w bazie ReFRAME, stworzonej w 2018 roku przy współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gates w celu szybkiego znajdowania metod leczenia terapii opierających się obecnym terapiom.

Badacze przeprowadzili testy na różnych ludzkich komórkach zakażanych SARS-CoV2.



- Już na wczesnym etapie pandemii Covid-19 uznaliśmy, że bazę ReFRAME można wykorzystać do poszukiwania leków przeciw SARS-CoV2 - mówi dr Arnab Chatterjee, autor publikacji, która ukazała się w piśmie "Nature Medicine".



Współpraca wielu naukowców

- W kolejnych miesiącach rozpoczęliśmy współpracę z różnymi ośrodkami zarówno w Scrips Research, jak i z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, aby przyspieszyć odkrywanie leków - dodaje.



Eksperymenty wskazały najpierw na 90 substancji, które hamowały namnażanie SARS-CoV2 przynajmniej w jednym rodzaju komórek. W obrębie tej grupy 13 związków wykazało wysoki potencjał do użycia w leczeniu Covid-19 ze względu na siłę i mechanizm działania, wpływ na wiele typów komórek oraz bezpieczeństwo. Cztery leki - halofantryna, nelfinawir, simeprewir oraz manidypina mogą wspólnie działać ze stosowanym już w leczeniu Covid-19 remdisiwirem.



- Niektóre z najskuteczniejszych przeciwwirusowych strategii wykorzystują 'koktajle', w których pacjent otrzymuje różne leki zwalczające infekcję, tak jak to ma miejsce np. w leczeniu zakażenia HIV - podkreśla współautor pracy, prof. Thomas Rogers.



Łącząc różne środki można m.in. obniżyć ich dawkę, co wiąże się z redukcją skutków ubocznych.



Nasilają działanie remdesiwiru

To nie wszystko - dwa kolejne leki nasilały dodatkowo działanie remdisiwiru. Jeden z nich - ryboprynę testuje się pod kątem ograniczania nudności i chirurgicznych zakażeń. Druga substancja - 10-deazaaminopteryna to natomiast pochodna witaminy B9.



Najbardziej obiecujące substancje naukowcy przetestowali na hodowlach tkankowych oraz na zwierzętach. Badania trwają. - Rezultaty otrzymane w testach na komórkach i zwierzętach są bardzo obiecujące, a potrzeba znalezienia terapii nadal pozostaje paląca - twierdzi dr Peter Schult, prezes Scripps Research Institute.



- Ważne jest, aby poszukując skutecznych i bezpiecznych metod, postępować według najściślej określonych reguł. Dokładność to najlepsza droga do znalezienia nowych terapii, które pomogą pacjentom - dodaje specjalista.