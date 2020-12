Włoski lekarz, którego z powodu poglądów prezentowanych w internecie, uznano za "negacjonistę" pandemii i antyszczepionkowca, został ukarany obniżeniem pensji o jedną piątą przez pięć miesięcy. Karę wymierzyła mu lokalna jednostka służby zdrowia w Turynie.

Zdjęcie Włochy: Lekarz-negacjonista pandemii ukarany redukcją pensji o 20 procent /FILIPPO MONTEFORTE /AFP

60-letni lekarz rodzinny z miejscowości Borgaro Torinese stał się przyczyną kontrowersji w październiku, gdy powołując na rzekome ekspertyzy "Instytutu z Pentagonu", mówił w nagraniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych, że koronawirus jest "aktywowany przez szczepionkę przeciwko grypie". Później nagranie byłego lekarza wojskowego zostało usunięte.

Reklama

Jego przypadek zgłosiła Izba lekarska, a następnie zawiadomiona przez karabinierów prokuratura wszczęła śledztwo "w sprawie wywołania alarmu" - wyjaśniły włoskie media.

Jako pierwszy postępowanie dyscyplinarne w sprawie lekarza-negacjonisty zakończył oddział służby zdrowia w stolicy Piemontu. Działające w tej jednostce kolegium wymierzyło mu karę redukcji pensji o 20 proc. przez pięć miesięcy.

Dokumentacja została też wysłana do Izby Lekarskiej, która może wymierzyć dodatkową karę medykowi. Już złożył przed nią wyjaśnienia. Izba podejmie ostateczną decyzję po zakończeniu prokuratorskiego śledztwa.

Postępowanie dyscyplinarne wobec 13 lekarzy, uznanych za "negacjonistów" pandemii koronawirusa i przeciwników różnych szczepionek, wszczęła także Izba Lekarska z Rzymu. Podstawą postępowania były wypowiedzi medyków w mediach społecznościowych i w telewizji.

Wśród lekarzy, wobec których otwarto postępowanie, są zwolennicy poglądów, że "COVID-19 nie istnieje" albo że "jest jak grypa", a także antyszczepionkowcy.

Szef rzymskiej Izby Lekarskiej Antonio Magi powiedział, że takie postępowanie nie będzie tolerowane.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !



W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link: GRAM o duże pieniądze już teraz!