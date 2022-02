Pałac Buckingham poinformował w niedzielę, że królowa Elżbieta ma koronawirusa.



BBC podaje, że 95-letnia królowa doświadcza łagodnych "objawów podobnych do przeziębienia" i spodziewa się, że w nadchodzącym tygodniu będzie kontynuować "lekkie obowiązki" w Windsor.

"Będzie nadal otrzymywać opiekę medyczną i postępować zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi wytycznymi" - oświadczył pałac.

Królowa Elżbieta II w szpitalu

W lutym ubiegłego roku królowa zachęcała poddanych do szczepień przeciw COVID-19. - Cóż, mogę stwierdzić, że było to całkiem niegroźne. To było bardzo szybkie i dostałam wiele listów od ludzi, którzy byli bardzo zaskoczeni tym, jak łatwo można było się zaszczepić. A sam zastrzyk - w ogóle nie bolał - mówiła wtedy, dodając, że od tego czasu czuje się "chroniona".



W październiku 2021 roku Pałac Buckingham informował natomiast, że monarchini spędziła noc w szpitalu. - Zgodnie z zaleceniem lekarskim, aby odpocząć przez kilka dni, królowa udała się do szpitala w celu przeprowadzenia wstępnych badań, po czym wróciła do zamku Windsor i pozostaje w dobrym nastroju - oświadczył wtedy rzecznik Pałacu.