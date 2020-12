Ponad milion Amerykanów zaszczepiono już przeciwko COVID-19 - poinformował w środę dyrektor federalnej agencji zdrowia publicznego Robert Redfield. To oznacza, że więcej niż co trzeci zaszczepiony pochodzi z USA.

- USA pokonały już dziś etap wstępny szczepień. Władze lokalne poinformowały, że pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19 zaszczepionych jest już milion osób, odkąd 10 dni temu zaczęliśmy kampanię szczepień - powiedział Redfield, szef Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Zarówno szczepionkę koncernu Moderny, jak i firm Pfizer/BioNTech przyjmuje się w dwóch dawkach w odstępie kilku tygodni. W odróżnieniu od drugiego preparatu, szczepionkę Moderny można przechowywać w temperaturze -20 st. C, a nie -70 st. C. Dzięki temu, jak podkreślają amerykańscy urzędnicy, preparat ten łatwiej będzie można rozprowadzić na terenach wiejskich i obszarach trudno dostępnych.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa podpisała latem umowę na dostarczenie łącznie 100 milionów dawek szczepionki Moderny w pierwszym kwartale 2021 r. Na początku grudnia ogłoszono, że dokupiono kolejne 100 milionów dawek na drugi kwartał. Z kolei Pfizer wcześniej w środę podał, że rząd USA zamówił u niego kolejne 100 milionów dawek szczepionki, co znaczy, że do końca lipca 2021 r. firma ta w Stanach Zjednoczonych powinna zapewnić łącznie 200 milionów dawek.

Według serwisu ourworldindata.org na całym świecie zaszczepiono już 2,81 miliona osób.



