Pochodząca z Hawajów para zignorowała zalecenia pracowników lotniska i mimo pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa, wraz z czteroletnim dzieckiem, wsiadła do samolotu. Teraz grozi im nawet rok więzienia. Sprawę opisują m.in. "Washington Post" i "New York Times".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /John Kroetch / Design Pics /East News

41-letni Wesley Moribe i 46-letnia Courtney Peterson pochodzą z Wailua na Hawajach. Przed podróżą do domu zostali w USA przebadani pod kątem koronawirusa w ramach Safe Travels Hawaii - programu, który ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Jak relacjonuje "New York Times", w San Francisco nakazano im izolację, gdyż wyniki ich testów okazały się pozytywne. Mimo tego oboje znaleźli się w samolocie linii United Airlines. Podróżowało z nimi ich czteroletnie dziecko.

Rządowa agencja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) natychmiast powiadomiła o tym fakcie lokalne władze na Hawajach. Po tym, jak maszyna wylądowała na lotnisku Lihue na Kauai, funkcjonariusze wkroczyli do akcji i aresztowali 41-latka i 46-latkę. Ich czteroletnie dziecko, jak poinformowały służby, zostało przekazane pod opiekę członkowi rodziny.

Lot z San Francisco na Hawaje trwa zazwyczaj pięć godzin. Policja zaznacza, że swoją lekkomyślnością para naraziła pasażerów samolotu nawet na śmierć.

Moribe i Peterson opuścili areszt za kaucją. Jak wskazuje Justin Kollar, prokurator hrabstwa Kauai, mają stawić się w sądzie 6 stycznia. Grozi im rok więzienia lub grzywna w wysokości dwóch tys. dolarów.

- Teraz nie jest dobry czas, aby przyjeżdżać na Kauai, kropka - powiedział Kollar cytowany przez "New York Times". - Nie wsiadaj do samolotu i nigdzie nie jedź, jeśli masz pozytywny wynik testu na koronawirusa. To całkiem proste - zaapelował.

United Airlines podało, że na czas dochodzenia zakazano parze lotów.

