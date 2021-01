We wtorek władze Bułgarii zdecydowały o przedłużeniu stanu nadzwyczajnej sytuacji epidemicznej do 30 kwietnia. Rząd doszedł także do porozumienia z branżą gastronomiczną, w myśl którego lokale będą otwarte od 1 marca.

Z powodu opóźnienia o miesiąc terminu otwarcia lokali ich właściciele i personel otrzymają dodatkową pomoc finansową. Łącznie od początku pandemii biznesowi udzielono wsparcia finansowego w wysokości dwóch mld lewów (miliarda euro) - poinformował na wtorkowym posiedzeniu rządu minister gospodarki Łaczezar Borisow. Pozwoliło to na zachowanie 300 tys. miejsc pracy. Bezrobocie w Bułgarii sięga obecnie siedmiu proc., od marca ubiegłego roku pracę straciło ponad 400 tys. osób, jedna trzecia z nich znalazła ponownie zatrudnienie.

W lutym wszystkie firmy, wobec których pomoc finansową opóźniono, dostaną pieniądze. Chodzi o 116 mln lewów (58 mln euro) łącznie dla 8163 firm. W styczniu 173 mln lewów (87,5 mln euro) dostało 21 tys. małych i średnich firm - powiedział minister Borisow.

Ustalono kalendarz otwierania kraju

Dwa tygodnie po otwarciu restauracji - od 15 marca, otwarte zostaną dyskoteki i nocne kluby. Od początku lutego zaczną działać siłownie i szkoły tańca. Uczniowie starszych klas wrócą do szkół.

Bułgarskie władze uważają, że sytuacja pandemiczna w kraju jest pod kontrolą i liczba zakażeń spada, chociaż pod względem liczby szczepień kraj z 26 tys. zaszczepionych jest na ostatnim miejscu w UE.

Ostatniej doby odnotowano 772 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, czyli 5,7 proc. wszystkich przeprowadzonych testów. Zmarło 60 osób, 1059 wyzdrowiało. Liczba hospitalizowanych zmniejszyła się do 2822 osób.

