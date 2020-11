Koronawirus. Wielka Brytania: Po raz pierwszy od sierpnia epidemia słabnie

Jak poinformował brytyjski rząd, w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 16 022 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 521 kolejnych zgonów z powodu COVID-19. Podano także, że po raz pierwszy od sierpnia epidemia słabnie.

Liczba nowych zakażeń jest o 1533 niższa od bilansu z czwartku i o 4230 niższa od tego z piątku przed tygodniem. Od rekordowej statystyki z 12 listopada jest natomiast mniejsza o ponad połowę. Oznacza totakże siódmy kolejny dzień z dobowym bilansem poniżej 20 tysięcy.

Jeśli chodzi o poszczególne części kraju, to we wszystkich nastąpiły spadki w stosunku do czwartku: w Anglii wykryto 13 557 nowych zakażeń, w Szkocji - 969, w Walii - 1105, a w Irlandii Północnej - 391.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 1 589 301, co jest siódmym najwyższym bilansem na świecie - po USA, Indiach, Brazylii, Rosji, Francji i Hiszpanii.

Liczba zgonów jest wyższa o 23 od tej z czwartku i wyższa o 10 w stosunku do poprzedniego piątku. Ale od rekordowego w drugiej fali epidemii bilansu ze środy jest niższa o 175.

Piąte miejsce na świecie pod względem liczy zgonów

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 57552, z czego 50 407 osób zmarło w Anglii, 3676 - w Szkocji, 2494 - w Walii, a 974 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano 383,5 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, natomiast od początku epidemii - już 39,9 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 533,8 tys. testów na dobę. Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Według danych z czwartku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 15 287 chorych na Covid-19, co oznacza spadek o 334 w stosunku do środy.Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się epidemii, spadł w stosunku do poprzedniego tygodnia z 1,0-1,1 do 0,9-1,0, co jest pierwszym przypadkiem odpołowy sierpnia, by był on niższy niż 1. Każda wartość R powyżej 1 oznacza, że epidemia się rozwija, poniżej - że słabnie.

