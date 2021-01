Brytyjski regulator dopuścił do obrotu kolejną szczepionkę przeciw COVID-19 - tym razem amerykańskiej firmy Moderna.

Zdjęcie Szczepionka firmy Moderna /AFP

Tym samym Wielka Brytania dopuściła do obrotu już trzy szczepionki przeciw covidowi. To preparaty opracowane przez: Pfizer/BioNTech, Oksford/AstraZeneca oraz Modernę.



Jednocześnie brytyjskie władze poinformowały, że zamówiły dodatkowe 10 milionów dawek tej szczepionki, co łącznie daje zamówienie na 17 milionów dawek.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przekazał, że zaszczepiono już 1,5 mln Brytyjczyków, a dopuszczenie kolejnej szczepionki pozwoli przyspieszyć ten proces. Moderna dotrze na Wyspy jednak dopiero na wiosnę - poinformowano.



Jak działa szczepionka Moderny?

Szczepionka Moderna opiera się na cząsteczkach informacyjnego RNA (mRNA), które jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania białek w komórkach. Ten rodzaj szczepionki zawiera część instrukcji, na podstawie których organizm produkuje nieszkodliwe fragmenty wirusa, które są wykorzystywane do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu uniknięcia choroby lub jej zwalczenia.

Po podaniu szczepionki danej osobie komórki w jej ciele zapoznają się z otrzymanymi instrukcjami genetycznymi i wytwarzają białko szczytowe - białko na zewnętrznej powierzchni wirusa, które pozwala wirusowi dostać się do komórek organizmu i wywołać chorobę. Układ odpornościowy danej osoby rozpoznaje, że to obce białko nie powinno znajdować się w organizmie i reaguje na nie, wytwarzając naturalną ochronę: przeciwciała i limfocyty T.

Zaletą szczepionki Moderny jest to, że może być przechowywana w nieco wyższej temperaturze - od minus 25 do minus 15 st. C. (szczepionka Pfizera wymaga temperatury minus 70 st. C). Preparat Moderny po wyjęciu z zamrażarki może być przez 30 dni przetrzymywany w chłodziarce, w temperaturze od 2 do 8 st. C.



Moderna to amerykańskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne, założone w 2010 roku, którego siedziba mieści się w Cambridge w Massachusetts.

Niedawno szczepionka ta została dopuszczona do obrotu także na terenie Unii Europejskiej.