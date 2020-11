Koronawirus. ​WHO: W Europie mniej nowych zakażeń, ale rośnie liczba zgonów

W minionym tygodniu po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy potwierdzono mniej nowych zakażeń koronawirusem, ale nadal rośnie liczba zgonów na COVID-19 - przekazała w środę (18 listopada) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

W Europie we wtorek liczba wszystkich zakażeń koronawirusem przekroczyła 15 mln. Na całym świecie w ciągu ostatniego tygodnia zdiagnozowano blisko 4 mln infekcji, a na COVID-19 zmarło prawie 60 tys. osób - podaje WHO.

Europa pozostaje regionem najbardziej dotkniętym przez pandemię. W ubiegłym tygodniu liczba zakażeń koronawirusem na kontynencie stanowiła 46 proc. nowych przypadków potwierdzonych na całym świecie, a bilans ofiar śmiertelnych odpowiadał za 49 proc. wszystkich zgonów osób zainfekowanych.

W minionym tygodniu przybyło w Europie 1,84 mln nowych zakażeń, ale oznacza to jednak, że po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy potwierdzano o 10 proc. mniej infekcji niż tydzień wcześniej. Zmarło w ciągu tego tygodnia ponad 29 tys. chorych na COVID-19 - o 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

Ameryka Północna

Ameryka Północna jest drugim po Europie najbardziej dotkniętym przez pandemię regionem. W ciągu minionego tygodnia liczba nowych infekcji wyniosła ponad 1,45 mln, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego tygodnia wzrosła o 40 proc.

Według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa ze środy rano (czasu lokalnego) we wtorek w USA przybyło 161 934 przypadków koronawirusa, zmarło 1707 osób.

Jedynym regionem, gdzie zaobserwowano spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem, jest Azja Południowo-Wschodnia.

Według obliczeń AFP, opartych na oficjalnych statystykach, od początku pandemii zmarło na świecie ponad 1,3 mln ludzi, a ponad 55 mln zostało zakażonych.

Szczepionka

W poniedziałek eksperci WHO ocenili, że choć informacje o skuteczności opracowanych niedawno dwóch nowych szczepionek są bardzo obiecujące, to największym wyzwaniem będzie ich sprawiedliwa dystrybucja oraz zaszczepienie olbrzymiej liczby ludzi.

Główna doradczyni naukowa WHO dr Soumya Swaminathan oznajmiła, że pierwsze dostawy preparatów powinny być dostępne w pierwszej połowie przyszłego roku, ale znaczne partie szczepionek już zostały zarezerwowane przez bogate państwa.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował do krajów G20, by podczas weekendowego szczytu wsparły projekt COVAX, mający zapewnić wczesny dostęp do szczepionek także dla uboższych krajów.

