Koronawirus. Węgry przedłużają stan wyjątkowy do lutego

Węgierski rząd zdecydował o przedłużeniu trwającego w kraju stanu wyjątkowego do 8 lutego. Pierwotnie miał on obowiązywać do 10 grudnia. Wprowadzenie dekretu o stanie wyjątkowym ma powstrzymać gwałtowny przyrost liczby zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa.

Zdjęcie Węgry przedłużają stan wyjątkowy do 8 lutego /Attila Kisbenedek /AFP

Stan wyjątkowy na Węgrzech oznacza m.in. godzinę policyjną między 20 a 5 rano, zakaz gromadzenia się, obowiązkowe noszenie maseczek w miejscach publicznych oraz zajęcia online w szkołach średnich i na uniwersytetach.

Pierwotnie miał on obowiązywać od 11 listopada do 10 grudnia. Władze zadecydowały jednak, że zostanie przedłużony aż do 8 lutego.



Na Węgrzech odnotowano ponad 152 tys. przypadków koronawirusa. Tylko w ciągu ostatniej doby potwierdzono tam 4,2 tys. nowych przypadków. 7499 pacjentów z koronawirusem przebywa w szpitalach, w tym 581 jest podłączonych do respiratorów.

Premier Viktor Orban ocenił na początku tygodnia, że sytuacja w kraju jest trudna, ale w służbie zdrowia są jeszcze rezerwy. Podkreślił, że do dyspozycji jest jeszcze ponad 13 tys. łóżek szpitalnych i ponad 1,6 tys. łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

