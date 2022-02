Koronawirus we Włoszech. Wkrótce nowe obostrzenia

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Koronawirus z Chin

Od piątku mieszkańcy Italii nie muszą już nosić maseczek na świeżym powietrzu. Jest jednak rekomendacja tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, by zakładać je w zatłoczonych miejscach. To jednak nie koniec. Wkrótce we Włoszech wprowadzone zostaną nowe obostrzenia dla niezaszczepionych pracowników.

Zdjęcie Włochy. Rzym / pixabay.com