Udział we mszy w czasie Bożego Narodzenia w kościołach we włoskiej archidiecezji Lukka w Toskanii możliwy będzie po zarezerwowaniu miejsca. Można to zrobić telefonicznie lub wchodząc na specjalną stronę internetową.

Na mocy decyzji włoskiego rządu Toskania znajduje się w strefie pomarańczowej, czyli średniego ryzyka zakażeń koronawirusem.

Od poniedziałku wierni mogą zarezerwować, wybierając kościół i godzinę, miejsce na mszy już w najbliższy weekend, a także w Wigilię oraz w pierwszy i drugi dzień świąt.

Metropolita miasta, arcybiskup Paolo Giulietti, zaapelował do proboszczów, by zwiększyli liczbę mszy tak, aby przy zachowaniu kroków reżimu sanitarnego mogli w nich uczestniczyć wszyscy wierni.

Podobne inicjatywy podejmowane są w poszczególnych parafiach we Włoszech, na przykład w małej miejscowości Montale w Toskanii. Grupa młodzieży parafialnej stworzyła tam specjalną aplikację, poprzez którą można zarezerwować miejsce na mszy w Boże Narodzenie.

