Koronawirus we Włoszech. Rekordowy dzienny wzrost liczby zakażonych w Lombardii

W Lombardii potwierdzono ponad cztery tysiące zakażeń koronawirusem. To rekordowy dzienny wzrost nowych przypadków. Informację podała agencja Ansa powołując się na władze tego włoskiego regionu.

Zdjęcie Poprzedni rekord zakażeń w regionie zanotowano 21 marca /YARA NARDI /Agencja FORUM

Lombardia to region najbardziej dotknięty przez epidemię.



W ciągu doby wykonano tam 36 tysięcy testów. Zarejestrowano najwyższy dotąd odsetek pozytywnych wyników wśród przeprowadzonych testów. Wynosi on około 11 proc., podczas gdy dzień wcześniej było to 9,3 proc.



Spośród ponad 4 tysięcy osób, u których wykryto tej doby zakażenie, około 300 zostało hospitalizowanych, w tym kilkanaście na oddziałach intensywnej terapii.

Poprzedni rekord zakażeń w regionie zanotowano 21 marca, gdy wykryto ich ponad 3250 w ciągu jednej doby.

W czwartek w Lombardii wchodzi w życie godzina policyjna, której celem jest zahamowanie zakażeń. Obowiązywać będzie w godzinach 23-5.