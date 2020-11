853 osoby zmarły we Włoszech ostatniej doby na COVID-19, potwierdzono 23 232 nowe zakażenia koronawirusem - ogłosiło we wtorek (24 listopada) włoskie ministerstwo zdrowia. To najwyższa od końca marca dobowa liczba zgonów i stabilizacja przypadków infekcji. Wykonano 188 tys. testów.

Zdjęcie Pielęgniarka w szpitalu covidowym w Rzymie /AFP ANDREAS SOLARO /AFP

12 proc. badań dało wynik pozytywny, czyli o kilka punktów procentowych mniej niż w minionych dniach.

Dzień wcześniej (23 listopada) informowano o 630 zgonach i prawie 23 tys. zakażeń. Oficjalny bilans zmarłych w czasie pandemii wzrósł do 51 306.

Dotychczas we Włoszech potwierdzono ponad 1,4 mln zakażeń. Wyzdrowiało 605 tys. osób.

3816 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest 798 tysięcy ludzi.

W szpitalach przebywa ponad 34 tys. chorych na COVID-19. Na oddziałach intensywnej terapii jest 3816 pacjentów, przybyło ich sześć. Jak przypomniano, w zeszłym tygodniu liczba ta wzrastała codziennie nawet o 120.

Władze Lombardii informują o następnych 4800 infekcjach. W stołecznym regionie Lacjum potwierdzono ponad 2,5 tys. nowych infekcji w 28 tys. wykonanych testów. Zmarły 62 osoby.