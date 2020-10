Koronawirus we Włoszech. Gubernatorzy Lombardii i Lacjum: Sytuacja jest krytyczna

Gubernatorzy dwóch włoskich regionów, Lombardii i Lacjum, przyznali w piątek, że panująca tam sytuacja w związku z pandemią jest krytyczna. W Lombardii już obowiązuje nocna godzina policyjna, a w stołecznym Lacjum wejdzie w życie o północy z piątku na sobotę.

Gubernator najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii, Attilio Fontana, powiedział we włoskiej telewizji Sky Tg24: - Proszę obywateli o gotowość do szanowania pewnych ograniczeń ich wolności i życia, które nie podobają się nikomu i które nie powinny być wprowadzane.

- Ale w dramatycznej sytuacji musimy zaakceptować także reguły, które nie są sprawiedliwe. Proszę o to z całego serca, ze świadomością, że obywatele w sposób nadzwyczajny odpowiedzieli na poprzednią falę zakażeń - dodał szef władz regionalnych w Mediolanie.



- Proszę także o to wyrzeczenie - stwierdził.

Fontana zaapelował, by możliwie najwięcej czasu spędzać w domu i by unikać kontaktów.

"Żyjemy w czasach niemożliwej do zniesienia niepewności"

Z podobnym wezwaniem wystąpił przewodniczący władz regionu Lacjum Nicola Zingaretti. - Weszliśmy w nową fazę krytyczną, która wymaga od nas powagi i konkretnych działań - oświadczył.

Zaznaczył: - Jesteśmy silniejsi, ale uwaga - poziom stresu nie tylko z ekonomicznego, ale też psychologicznego punktu widzenia jest wśród ludności bardzo wysoki.

- Żyjemy w czasach niemożliwej do zniesienia niepewności co do przyszłości, strachu i obaw. Mamy nadal odciśnięte na sobie znaki głębokiej traumy z okresu lockdownu - stwierdził polityk, który jest liderem współrządzącej Włochami Partii Demokratycznej.

Wyraził opinię, że faza po lockdownie, która przyniosła "rozluźnienie", w wielu przypadkach doprowadziła do "braku odpowiedzialności".

- Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzeba kraju zjednoczonego w walce z wrogiem wszystkich. To czas zbiorowej odpowiedzialności, co nie oznacza zrzucania jej na barki obywateli, ale współpracę, by zablokować wszelką drogę szerzenia się zakażeń - powiedział Zingaretti w przemówieniu w Rzymie.



