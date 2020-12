Podczas świąt Bożego Narodzenia we Włoszech, gdy obowiązywać będą surowe restrykcje w ramach walki z pandemią, wierni powinni chodzić na msze do kościołów znajdujących się w pobliżu ich domów i mając ze sobą specjalne wypełnione przez siebie zaświadczenie - zalecił episkopat.

Zdjęcie Wierni na mszy w czasie pandemii /OSKAR NOWAK/ POLSKA PRESS /East News

W wydanym komunikacie Konferencja Episkopatu Włoch odniosła się do nowego dekretu rządu Giuseppe Contego, który ogłosił, że od 24 do 27 grudnia, od 31 grudnia do 3 stycznia oraz 5-6 stycznia cały kraj będzie objęty czerwoną strefą z ograniczeniami dotyczącymi możliwości wychodzenia z domu.

Reklama

Biskupi podkreślili, że nowe rozporządzenie nie wprowadza zmian dotyczących uroczystości religijnych, które są dozwolone przy pełnym zachowaniu norm sanitarnych.

W tzw. czerwonych dniach "zaleca się wiernym, by mieli przy sobie formularz autodeklaracji, by przyspieszyć ewentualną kontrolę"- dodał eEpiskopat. W zaświadczeniu tym należy podać cel wyjścia z domu i trasę, jaką się pokonuje.



Ponadto przypomniano, że na mocy decyzji MSW należy udawać się do najbliższych miejsc kultu.



***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!