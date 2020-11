Koronawirus we Włoszech. Co mówią najnowsze dane?

1 / 6

We Francji od 15 grudnia, przy zachowaniu dobrej sytuacji epidemicznej, zniesiony ma być zakaz przemieszczania się po kraju, tak, by rodziny mogły się ze sobą spotkać podczas świąt. Od soboty (28 listopada) otwarte zostaną sklepy z artykułami innymi niż spożywcze, np. księgarnie. Dodatkowo sklepy będą również otwarte we wszystkie niedziele do Bożego Narodzenia. - Święta Bożego Narodzenia na pewno nie będą takie same jak wcześniej - podkreślił jednak prezydent Emmanuel Macron.