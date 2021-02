Koronawirus we Włoszech. 620 tys. osób zaszczepionych dwiema dawkami

Włochy są na pierwszym miejscu w UE pod względem liczby osób, które otrzymały już dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi - ogłosił minister do spraw regionów Francesco Boccia. Dotąd we Włoszech zaszczepiono 2 miliony osób, z czego ponad 620 tysięcy dwukrotnie.

W wywiadzie radiowym minister Boccia zauważył dla porównania, że w Niemczech dwie dawki szczepionki dostało około 400 tysięcy osób.

Odnosząc się do kampanii szczepień, podkreślił: "To dopiero punkt wyjścia, ale pokazuje, że mając do dyspozycji szczepionki, Włochy zrobiły wszystko, co możliwe".

Przedstawiciel rządu zaznaczył jednocześnie w nawiązaniu do opóźnień i redukcji dostaw preparatów, że ich producenci muszą przestrzegać kontraktów podpisanych z Komisją Europejską.

