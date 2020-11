Koronawirus we Włoszech. 35 tys. nowych zakażeń w ciągu doby

580 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech z powodu COVID-19 i zarejestrowano 35 098 następnych zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek tamtejsze ministerstwo zdrowia. Liczba zgonów jest najwyższa od wiosny. Wykonano 217 tys. testów.

Zdjęcie Ponad 35 tys. nowych zakażeń koronawirusem odnotowano ostatniej doby we Włoszech /Matteo Trevisan/NurPhoto /Getty Images

Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł we Włoszech do 42 330. Koronawirusa wykryto dotychczas u 995 tys. mieszkańców tego kraju. Wyzdrowiały 363 tys. osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 590 tys. ludzi.

Reklama

Liczba hospitalizowanych pacjentów wzrosła do ponad 28 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2971 najciężej chorych, o 122 więcej niż dzień wcześniej.

Krajowy Instytut Służby Zdrowia ostrzegł, że w niektórych regionach przekroczony już został "krytyczny poziom" zajętych miejsc w szpitalach i istnieje ryzyko zapełnienia oddziałów intensywnej terapii w całych Włoszech w ciągu miesiąca.

W Lombardii jest ponad 11 tys. nowych zakażeń. Następnych 129 osób zmarło.

W Wenecji Euganejskiej zarejestrowano w ciągu jednego dnia 48 zgonów i ponad 2700 nowych przypadków SARS-CoV-2. Rekord zakażeń padł na Sardynii: 489. Zmarło tam również 11 osób. W stołecznym regionie Lacjum jest 2600 nowych infekcji. Zmarło 36 osób.

Dzień wcześniej, w poniedziałek, we Włoszech zarejestrowano 356 zgonów z powodu COVID-19 i 25 271 zakażeń koronawirusem.



Z Rzymu Sylwia Wysocka

Koronawirus w Hiszpanii. Kraj walczy z drugą falą pandemii 1 / 11 Według najnowszych danych najbardziej doświadczonymi wspólnotami autonomicznymi są Katalonia i Andaluzja. Źródło: PAP Autor: PAP/EPA udostępnij