Liczba zakażeń koronawirusem we Francji w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła o 18 254, to o 639 przypadków więcej niż dzień wcześniej. Dyrektor w ministerstwie zdrowia Jerome Salomon wezwał do zachowania czujności w obliczu "niepokojącej" ewolucji epidemii we Francji.

Zdjęcie Kolejny wzrost zakażeń koronawirusem we Francji /FREDERICK FLORIN /AFP

Współczynnik reprodukcji wirusa (R0), czyli średnia liczba zakażeń spowodowanych przez jedną zainfekowaną osobę, ponownie przekracza 1 i wynosi 1,03 - poinformował Salomon na konferencji prasowej.

Reklama

Do szpitala w ciągu poprzedniej doby trafiło 1364 chorych, w tym 151 - na oddziały intensywnej terapii.

Liczba pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii zmniejszyła się jednak o 42 chorych i wynosi obecnie 2798 - podaje Agencja Zdrowia publicznego (SPF).

Czytaj też: Macron z koronawirusem. Gdzie mógł się zakazić?

Ogółem we Francji w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło od początku epidemii 59 619 osób. Łączna liczba wykrytych zakażeń koronawirusem wzrosła do 2 427 316.



Z Paryża Katarzyna Stańko

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kosiniak-Kamysz: Nie stać nas na kolejny lockdown Polsat News