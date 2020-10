We Francji odnotowano dobowy rekord zakażeń SARS-CoV-2. Minionej doby stwierdzono tam niemal 26 tys. nowych przypadków - poinformowała Generalna Dyrekcja Zdrowia.

W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji potwierdzono 26 896 zakażeń koronawirusem. To duży wzrost w porównaniu z danymi z ostatnich dni. Dotychczas było to około 18 tys. nowych zakażeń dziennie. Generalna Dyrekcja Zdrowia poinformowała także o 54 przypadkach śmiertelnych.

Sytuacja pogarsza się także w szpitalach. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 1 456 osób, które chorują na COVID-19.

- Według naszych prognoz dotyczących nowych hospitalizacji następne trzy tygodnie będą bardzo skomplikowane - powiedział w wywiadzie dla "Le Journal du Dimanche" Arnaud Fontanet, epidemiolog i członek rządowej Rady Naukowej do spraw COVID-19.



Kilka dni temu francuskie ministerstwo zdrowia ogłosiło stan alarmowy w paryskich szpitalach. Wprowadzono także alert najwyższego stopnia w związku z sytuacją epidemiczną w siedmiu francuskich miastach.

