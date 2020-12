Przewodniczący komitetu do spraw strategii szczepień przeciw COVID-19 dr Alain Fischer, krytykowany za powolny start kampanii szczepień, powiedział, że "lepiej jest przeprowadzić ją wolniej, ale dobrze".

Bardzo powolny start kampanii szczepień we Francji, gdzie od niedzieli zaszczepiono mniej niż 100 osób - w niedzielę 45, a w poniedziałek zaledwie kolejnych kilkunastu pensjonariuszy domów opieki - dr Fischer tłumaczył w stacji Europe 1 potrzebą dopracowania procedur logistycznych.

Samorządowcy, m.in. mer Nicei Christian Estrosi, zaapelowali o przyspieszenie harmonogramu szczepień.

W odpowiedzi dr Fischer stwierdził, że "nie należy się spieszyć". Jego zdaniem powolność francuskiej strategii szczepień "daje czas na robienie rzeczy dobrze pod względem bezpieczeństwa, skuteczności, organizacji i etyki".

Francja jest krajem, w którym władze medyczne proszą każdego o pisemną zgodę na szczepienie - podkreślił dr Fischer.

Inne kraje, jak np. Wielka Brytania, potraktowały priorytetowo szczepienia pracowników służby zdrowia, Francja w pierwszej kolejności będzie szczepić osoby starsze i pensjonariuszy domów opieki oraz ich personel. - Mamy nieco inną strategię - odpowiedział krytykom tempa kampanii szczepień jej główny koordynator.



Katarzyna Stańko

