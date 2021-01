We Francji zaszczepiono już milion osób przeciwko COVID-19 - poinformował premier Jean Castex. Z najnowszego raportu służb medycznych wynika, że od piątku w szpitalach zmarło 230 chorych z koronawirusem i wykryto 23 924 nowe infekcje.

Zdjęcie Szczepienia we Francji bardzo przyspieszyły /AFP

"Do wszystkich pracowników służby zdrowia, wszystkich urzędników, administracji lokalnej, pracowników regionalnych agencji zdrowia, do wszystkich, którzy jednoczą swoje siły w tej wyjątkowej kampanii szczepień: dziękuję!" - napisał Castex na Twitterze.

Po powolnym rozpoczęciu kampanii szczepień przeciwko COVID-19 pod koniec grudnia 2020 roku, co wywołało wiele krytyki, tempo szczepień jest obecnie we Francji szybsze niż przewidywano - ocenia AFP. Pierwotnie zakładano, że pierwszy milion Francuzów przyjmie preparat do końca stycznia.

W czwartek wieczorem minister zdrowia Olivier Veran powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że celem rządu jest zaszczepienie 70 mln osób, czyli całej populacji Francji do końca sierpnia.

We francuskich szpitalach przebywa obecnie 25 900 chorych na COVID-19, z których 2896 leczonych jest na oddziałach intensywnej terapii. Od początku epidemii zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u ponad 3 mln Francuzów, z których 72 877 zmarło.

Od północy z soboty na niedzielę osoby przyjeżdżające do Francji muszą posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa przeprowadzonego metodą PCR najpóźniej 72 godziny przed podróżą. Obowiązek nie dotyczy pracowników transgranicznych oraz pracowników sektora transportu.