Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock poinformował, że od 26 grudnia restrykcje epidemiczne zostaną rozszerzone na większą część wschodniej i południowo-wschodniej Anglii, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego szczepu koronawirusa.

Poważne ograniczenia, zbliżone do lockdownu i związane z pojawieniem się nowego, bardziej zakaźnego typu wirusa, obowiązują już w Londynie i jego okolicach.

Hancock poinformował też, że w Wielkiej Brytanii wykryto kolejny wariant koronawirusa u osób, które kontaktowały się z ludźmi, którzy niedawno podróżowali do Republiki Południowej Afryki.

W ubiegłym tygodniu władze RPA podały, że zidentyfikowano tam mutację koronawirusa, którą nazwano 501.V2. Prawdopodobnie ten właśnie typ wirusa odpowiada za znaczny wzrost zakażeń w RPA w ostatnich tygodniach.

Ponadto nowy wariant wirusa wykryty w Wielkiej Brytanii przeszedł kolejną mutację i stał się bardziej zaraźliwy - oznajmił Hancock. Podkreślił też, że osoby, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni były w RPA, muszą się poddać kwarantannie.

Minister dodał, że w trybie natychmiastowym wprowadzane są ograniczenia dotyczące osób przybywających z RPA.

Nowy szczep o 70 proc. bardziej zakaźny?

Również w środę doradczyni medyczna brytyjskiego rządu Susan Hopkins wyjaśniła, że zmutowana wersja koronawirusa wykryta w Wielkiej Brytanii jest inna niż wariant, jaki pojawił się w RPA, jednak oba są bardziej zakaźne niż podstawowy typ koronawirusa.

W poniedziałek prof. Salim Abdool Karim, szef komisji doradczej rządu RPA, powiedział, że wirus 501.V2 jest obecnie częściej diagnozowany w kraju niż zwykły koronawirus.

Członek doradzającej brytyjskiemu rządowi grupy naukowej ds. wirusów NERVTAG profesor Andrew Hayward poinformował w poniedziałek, że nowy szczep wykryty w Wielkiej Brytanii jest o 70 proc. bardziej zakaźny.



Hayward przypomniał, że drugi lockdown nie zdołał zmniejszyć liczby przypadków na niektórych obszarach. - To pokazuje, że mimo iż mieliśmy stosunkowo silne środki, które wystarczyły do stłumienia poprzedniego wirusa, nie wystarczyły one do stłumienia tego - podkreślił.

